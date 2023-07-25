В Кузбассе платформы для перевозки контейнеров сошли с рельсов

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили, что три железнодорожные платформы для перевозки контейнеров сошли с рельсов на станции Тайга Западно-Сибирской железной дороги в Кузбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что сход платформ произошел с опрокидыванием контейнеров с одной из них. В них перевозились металлические изделия бытового назначения.

В прокуратуре подчеркнули, что платформы опрокинулись около 00:00 (20:00 мск).

Там добавили, что повреждено железнодорожное полотно, других последствий случившегося нет, поезда не задерживались.

До этого в пресс-службе РЖД заявили, что в Москве на станции Бирюлево-Товарная из-за схода вагонов приостановлено движение поездов.

По данным компании, ожидается задержка пассажирских и пригородных поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Пострадавших нет, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.

Климатолог Николай Терешонок в беседе с RT рассказал о причинах, вызывающих экстремальную жару в мире.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.