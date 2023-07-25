Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде на вторник

Облачная погода, дождь и до +25°C ожидается в Москве 25 июля

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до 25°C тепла ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют 23…25°C тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до +16°C, ожидается дождь и местами гроза.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах +21…+26°C градусов, местами пройдет умеренный дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до +13°C.

Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что в Москве на протяжении всей предстоящей недели ожидаются дожди.

Как отмечают синоптики, в столице на этой неделе потеплеет, но не обойдется без дождей. В московском регионе начинают распространяться теплые воздушные массы с юго-запада, в четверг и пятницу можно ожидать жаркую погоду, указали они.

Как сообщала Москва 24, ЦОДД призвал столичных водителей быть внимательными из-за непогоды.

Ранее двое мужчин каталисьпо Красноярску в надувном бассейне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях