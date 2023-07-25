Москвичам рассказали о погоде на вторник

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до 25°C тепла ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют 23…25°C тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до +16°C, ожидается дождь и местами гроза.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах +21…+26°C градусов, местами пройдет умеренный дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до +13°C.

Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что в Москве на протяжении всей предстоящей недели ожидаются дожди.

Как отмечают синоптики, в столице на этой неделе потеплеет, но не обойдется без дождей. В московском регионе начинают распространяться теплые воздушные массы с юго-запада, в четверг и пятницу можно ожидать жаркую погоду, указали они.

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