Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин сравнил нынешние украинские власти с террористами

Бастрыкин заявил, что властям Украины, как любым террористам, чужды все моральные принципы

close
100%
Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал попытку нападения на Крымский мост очередным примером того, что для киевского режима, как и для всех террористов, чужды любые моральные принципы, сообщает РИА Новости.

По словам Бастрыкина, попытка атаки Крымского моста является еще одним примером того, что киевский режим осознанно посягает на объект, на котором находятся гражданские транспортные средства. Председатель СКР подчеркнул, что нынешним украинским властям, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы. В результате террористического акта на Крымском мосту, напомнил Бастрыкин, погибли находящиеся в машине члены обычной семьи — отец и мать, а их несовершеннолетняя дочь чудом выжила, оставшись сиротой.

Ранее сообщалось, что девочку-подростка, которая получила ранения при теракте на Крымском мосту 17 июля, выписали из Российской детской клинической больницы.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В результате погибла семейная пара, ранения получила их дочь-подросток.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в происшедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях