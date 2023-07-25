Бастрыкин сравнил нынешние украинские власти с террористами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал попытку нападения на Крымский мост очередным примером того, что для киевского режима, как и для всех террористов, чужды любые моральные принципы, сообщает РИА Новости.

По словам Бастрыкина, попытка атаки Крымского моста является еще одним примером того, что киевский режим осознанно посягает на объект, на котором находятся гражданские транспортные средства. Председатель СКР подчеркнул, что нынешним украинским властям, как и любым террористам, чужды любые моральные принципы. В результате террористического акта на Крымском мосту, напомнил Бастрыкин, погибли находящиеся в машине члены обычной семьи — отец и мать, а их несовершеннолетняя дочь чудом выжила, оставшись сиротой.

Ранее сообщалось, что девочку-подростка, которая получила ранения при теракте на Крымском мосту 17 июля, выписали из Российской детской клинической больницы.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В результате погибла семейная пара, ранения получила их дочь-подросток.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в происшедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».