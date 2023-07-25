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Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Глава СК РФ Бастрыкин допустил новые уголовные дела против блогеров за неуплату налогов

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СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин допустил, что ряд российских блогеров в случае неуплаты налогов может столкнуться с претензиями со стороны правоохранительных органов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его мнению, блогерам следует извлечь урок из примеров ранее задержанных коллег, которые стали фигурантами уголовных дел.

Он утверждает, что в текущей ситуации совершенно недопустимо, когда некоторые зарабатывают миллионы в России, но не отдают ни копейки государству.

Бастрыкин добавил, что заведенные дела в отношении блогеров не отличаются от возникающих претензий к бизнесу. Он добавил, что для всех существуют единые четкие правила, которые необходимо соблюдать.

До этого Московская прокуратура сообщила, что обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест.

17 июля сообщалось, что московская прокуратура оспорит отказ ужесточить меру пресечения мужу блогера Валерии Чекалиной Артему с запрета определенных действий на домашний арест.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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