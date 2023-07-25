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Протест в Тель-Авиве завершился: 18 человек задержаны, 10 полицейских пострадали

После протеста в Тель-Авиве 18 демонстрантов задержаны и 10 полицейских пострадали

Согласно заявлению полиции, акция протеста в Тель-Авиве завершилась задержанием 18 человек, 10 полицейских получили ранения, сообщает издание The Times of Israel. Задержания произошли в связи с нападениями на полицейских или нарушениями общественного порядка во время демонстраций.

В сообщении также отмечается, что в ходе протестов в кибуце Хацерим в Южном округе Израиля произошла стрельба, когда руководитель городской службы безопасности совершил выстрел из пистолета в воздух. Полиция восстановила порядок, а семь человек были задержаны для допроса.

25 июля сообщалось, что сотни демонстрантов, вышедших в Тель-Авиве на стихийный митинг против судебной реформы в Израиле, заблокировали шоссе Аялон на востоке города.

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

В конце апреля протесты против судебной реформы захлестнули весь Израиль. Демонстрации проходили в различных городах страны накануне открытия летней сессии парламента. Люди выражали свое несогласие политикой Нетаньяху и судебной реформы.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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