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В Польше заявили об ухудшении отношения поляков к украинцам

Социолог Перетяткович заявила, что отношение поляков к украинцам ухудшилось

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Global Look Press

Польский социолог Дорота Перетяткович заявила, что из-за возникших проблем после наплыва беженцев отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону, сообщает Newseria Business.

Социолог отметила, что жители Польши первоначально встретили украинцев с распростертыми объятиями, в состоянии эйфории желая им помочь. Но постепенно поляки поняли, что украинская проблема надолго останется в их реальности, а это привело к большим изменениям в их настроениях. Кроме того, у половины поляков сложилось впечатление, что правительство Польши делает для украинцев больше, чем для них самих. Особенно такое мнение распространено среди молодежи и женщин.

Перетяткович подчеркнула, что после первой волны эйфории между поляками и украинцами начались усиливающиеся разногласия, в том числе затрагивающие исторические вопросы. Жителей Польши, кроме того, очень беспокоит экономический кризис в стране. Поэтому значительная часть поляков стала выступать за неучастие Варшавы в украинском конфликте.

Социолог также заявила, что поляки и так были недовольны плохо работающими национальными системами образования и здравоохранения, а наплыв украинских беженцев в страну еще больше ухудшил их качество. Кроме того, жители Украины обязательно станут конкурентами полякам на рынке труда.

Ранее в США сообщили, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда могут секретно договориться о создании единого государства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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