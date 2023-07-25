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Минздрав отказывается от массовой вакцинации против COVID-19

«Ъ»: Минздрав предлагает прививать от коронавируса только уязвимые категории граждан

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Предложение о переходе от массовой вакцинации против коронавируса к вакцинации уязвимых категорий граждан было представлено Министерством здравоохранения России. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Соответствующий проект изменений был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно предложению, в первую очередь на вакцинацию приглашаются россияне, которые за последние три года не болели коронавирусом и не были вакцинированы. Противники вакцинации выразили недовольство таким решением, в том числе из-за того, что всех невакцинированных, включая тех, кто проходил отстранение от работы, рекомендуется привить.

Предлагается внести изменения в приказ Минздрава РФ №1122н от 6 декабря 2021 года. Основной мотивацией для таких изменений стали формирование коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизация эпидемической ситуации в России. За неделю с 10 по 16 июля 2023 года в России было выявлено 3339 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 1138 человек, а 4643 пациента выздоровели. В таких условиях Минздрав считает целесообразным перейти от массовой вакцинации к защите наиболее уязвимых категорий граждан.

Согласно предложению, вакцинацию следует провести в первую очередь для лиц старше 18 лет, которые не болели и не были вакцинированы против коронавирусной инфекции, граждан в возрасте 60 лет и старше, а также тех, у кого есть хронические заболевания, включая заболевания дыхательной системы, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и ожирение. Также вакцинацию рекомендуется проводить для пациентов с иммунодефицитами, включая ВИЧ-инфекцию, аутоиммунные заболевания и онкологические заболевания.

В приложение №3 к приказу №1122н добавлен пункт о том, что повторная вакцинация против коронавируса должна проводиться не ранее, чем через год после предыдущей вакцинации. Ранее Минздрав рекомендовал ревакцинироваться каждые полгода. Если изменения будут приняты, они вступят в силу 1 апреля 2024 года и будут действовать до 1 марта 2030 года.

Важно отметить, что Всемирная организация здравоохранения по-прежнему рекомендует вакцинацию против COVID-19. Однако организация не признала ни одну из российских вакцин соответствующими обязательным критериям безопасности.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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