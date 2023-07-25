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В Закарпатье грузовик разрушил стратегический мост

В Закарпатье грузовик с песком проехал по стратегическому мосту и обрушил его

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Павел Львов/РИА «Новости»

Начальник управления информационной деятельности Закарпатской областной государственной администрации Роман Молдавчук сообщил, что мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины. Информация об этом была приведена украинским изданием ТСН.ua.

По словам Молдавчука, три человека были госпитализированы. Предварительно, причиной обрушения моста стала перегрузка грузовика, который перевозил песок через мост. Сам мост имел ограничения по весу, как сообщает РИА Новости.

Издание «Страна» сообщает, что этот мост имеет стратегическое значение, так как через него проходят выходы к границам с четырьмя странами ЕС. Согласно информации издания, мост находился в плохом состоянии с 2021 года. По программе «Большая стройка» предполагалось провести его ремонт в течение двух лет.

В конце июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупных городах, включая Киев.

Ранее в Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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