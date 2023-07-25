12 мая объявлен в РФ Днем воинской славы в честь освобождения в 1944 году Крыма

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон, устанавливающий 12 мая Днем воинской славы России в честь завершения Крымской наступательной операции 1944 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Официально День воинской славы 12 мая будет назваться «Днем победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)».

В материалах к документу говорится о важном значении этой даты для патриотического воспитания молодежи и для уважения к истории и любви к Родине.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому день воинской славы (3 сентября) переименован в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, переименование дня воинской славы является одной из ответных мер на недружественные действия Японии в отношении России.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о таком переименовании.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.