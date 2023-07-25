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Терапевт назвала анализы, которые следует ежегодно сдавать пожилым

Терапевт Лапа: пожилым ежегодно нужно проверять уровень холестерина и глюкозы в крови

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Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что пожилым людям рекомендуется ежегодно проверять уровень холестерина и глюкозы в крови. Об этом сообщается на сайте телеканала «Москва 24».

По ее словам, с возрастом у человека могут появиться разные проблемы со здоровьем, поэтому необходимо проходить ежегодную проверку.

Она подчеркнула, что пожилым нужно каждый год сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять холестерин, глюкозу, ферменты АЛТ и АСТ. Последние два нужны для контроля функций печени, уровень глюкозы покажет, есть ли сахарный диабет, а уровень холестерина поможет косвенно узнать о состоянии сосудистой стенки.

Терапевт также посоветовала обязательно делать электрокардиографию (ЭКГ). Это необходимо для оценки работы сердца.

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