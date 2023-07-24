В Приамурье учитель на экскурсии предложил мальчику уединиться в лесу

В Амурской области учителя-экскурсовода подозревают в домогательствах к семикласснику. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, все произошло на неделе с 17 по 23 июля (точная дата не уточняется — «Газета.Ru») во время экскурсии на базе отдыха «В гостях у сказки» в деревне Красноярово. 39-летний гид якобы позвал 13-летнего мальчика прогуляться в лес, и оставшись с ним наедине, стал обнимать его и трогать за интимные места.

Мальчик сбежал из леса и связался с родителями по телефону. Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Подозреваемого задержали и завели уголовное дело по статье «Развратные действия».

Известно, что педагог преподает в одном из областных колледжей экскурсионное дело, а также много лет сотрудничает с турфирмами, проводя выезды для школьников.

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