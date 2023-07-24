Глава СК заявил, что Интерпол блокирует запросы России

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что Интерпол блокирует запросы российской стороны по ряду уголовных дел, «пристально контролируя» соответствующие запросы российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Интерпол пристально контролирует все наши запросы об организации международного розыска. Также проводится своего рода ревизия всех ранее объявленных Российской Федерацией в международный розыск обвиняемых», — сказал Бастрыкин.

По его словам, такие действия предпринимаются для выявления в запросах РФ политической составляющей и «блокировки использования каналов Интерпола по отдельным делам».

Глава ведомства также отметил, что, по данным на начало июля, в розыске остаются более 8,6 тысячи лиц.

До этого стало известно, что полиция Черногории задержала россиянина, разыскиваемого Национальным центральным бюро Интерпола МВД России за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.