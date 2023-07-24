Полицейские в Великобритании попали под следствие за склонение активисток к сексу

В Великобритании полицейские под прикрытием на протяжении длительного времени вели наблюдение за политическими активистками и склоняли их к сексу. Об этом сообщает Daily Mirror.

Схему раскрыли более 20 обманутых женщин. Выяснилось, что правоохранители намеренно заводили с ними романтические отношения, после чего исчезали. Так, полицейский по имени Марк Дженнер пять лет встречался с членом Центра Колина Роуча в Хакни, где собирались левые активисты. Вместе с женщиной они были на свадьбе ее матери и многое делали совместно.

Однажды Дженнер сообщил о внезапном отъезде из-за нервного срыва и ушел из ее жизни навсегда. Только наняв частного детектива она узнала о настоящей личности мужчины. Выяснилось, что у возлюбленного была жена и маленькие дети.

Позже активистка познакомилась с другими жертвами слежки. Известно, что по этой схеме к сексу склонили как минимум шесть женщин. В коллективном иске пострадавшие потребовали £64 миллиона. Под следствие попали десятки агентов.

Ранее москвичка написала заявление в полицию на мужа, который следил за ней с помощью камеры в микроволновке.