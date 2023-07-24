Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ставрополе слесаря задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней школьницы

Житель Ставрополя подозревается в том, что изнасиловал семиклассницу на съемной квартире

close
100%
Depositphotos

В Ставрополе правоохранители задержали 32-летнего слесаря, который подозревается в том, что напоил и изнасиловал школьницу. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополь».

Мужчина познакомился с 13-летней пострадавшей 21 июля. После он позвал девочку выпить. Вместе они пришли к нему на съемную квартиру, где, по данным правоохранителей, семиклассницу грубо изнасиловали.

После случившегося девочка отправилась в больницу с многочисленными травмами. Узнавшие об инциденте медики сообщили в полицию. Правоохранители оперативно задержали предполагаемого злоумышленника, который позже сознался в содеянном.

В отношении мужчины завели уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. На данный момент следствие продолжается.

Ранее в Индии женщины подожгли дом гражданина, которого подозревают в надругательстве над двумя девушками.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях