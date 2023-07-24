В Ставрополе слесаря задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней школьницы

В Ставрополе правоохранители задержали 32-летнего слесаря, который подозревается в том, что напоил и изнасиловал школьницу. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополь».

Мужчина познакомился с 13-летней пострадавшей 21 июля. После он позвал девочку выпить. Вместе они пришли к нему на съемную квартиру, где, по данным правоохранителей, семиклассницу грубо изнасиловали.

После случившегося девочка отправилась в больницу с многочисленными травмами. Узнавшие об инциденте медики сообщили в полицию. Правоохранители оперативно задержали предполагаемого злоумышленника, который позже сознался в содеянном.

В отношении мужчины завели уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. На данный момент следствие продолжается.

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