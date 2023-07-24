Инженера ТЦ «Времена года» могут осудить на срок до семи лет из-за гибели людей в кипятке

Главному инженеру московского ТЦ «Времена года», обвиняемому в нарушении требований промышленной безопасности, после гибели людей из-за ЧП с прорывом трубы, грозит до семи лет тюрьмы, заявил «Общественной службе новостей» заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Юрист отметил, что это преступление (ст. 217) было совершено по неосторожности, не по прямому умыслу, однако с учетом того, что погибли четыре человека и нанесен крупный материальный ущерб, обвиняемого могут приговорить к лишению свободы на срок до семи лет.

Наказание будет зависеть от наличия отягчающих или смягчающих обстоятельств, от выяснения того, соблюдались ли технологические инструкции и правила техники безопасности в торговом комплексе, как действовали сотрудники ТЦ в условиях ЧП, однако это станет известно после проведения серьезных экспертиз, указал эксперт.

Насонов призвал дождаться окончания следственных действий и добавил, что в этой ситуации виновными могут быть и гендиректор, и зам по хозяйственной части, и те, в чьи обязанности входила «работа по соблюдению безопасности».

Днем 22 июля в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре сотрудника одного из магазинов. Следствие просило об аресте задержанного главного инженера.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали.

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