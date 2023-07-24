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Во Львовской области жители сел выступили против сноса памятников эпохи СССР

Власти Львовской области отказались сносить памятники эпохи СССР

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Телеграм-канал ТСН новини

Во Львовской области власти нескольких населенных пунктов отказались сносить памятники периода СССР. Об этом сообщает украинское агентство ТСН, служба новостей телеканала «1+1».

Один из таких монументов находится в городе Белз. Информацию об этих объектах местные власти не передавали с начала 2023 года. По словам секретаря инициативной группы по декомунизации Анны Герич, представители администрации намеренно скрывали эту информацию.

В селе Хлевчаны также есть памятник, который, по мнению властей, нужно снести. В населенном пункте есть монумент, посвященный Великой отечественной войне. Администрация полагает, что уничтожать советское наследие не стоит, так как в 1941-1945 годах жители деревни защищали страну.

Памятник советскому солдату есть и в селе Домашев. Местные власти провели работы по благоустройству. Более того, этот объект понравился жителям. В администрации не хотят сноса. Такие действия могут «уничтожить то, что люди туда вложили».

Ранее во Львовской области заявили, что завершат процесс декоммунизации региона к концу года.

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