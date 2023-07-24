Во Львовской области жители сел выступили против сноса памятников эпохи СССР

Во Львовской области власти нескольких населенных пунктов отказались сносить памятники периода СССР. Об этом сообщает украинское агентство ТСН, служба новостей телеканала «1+1».

Один из таких монументов находится в городе Белз. Информацию об этих объектах местные власти не передавали с начала 2023 года. По словам секретаря инициативной группы по декомунизации Анны Герич, представители администрации намеренно скрывали эту информацию.

В селе Хлевчаны также есть памятник, который, по мнению властей, нужно снести. В населенном пункте есть монумент, посвященный Великой отечественной войне. Администрация полагает, что уничтожать советское наследие не стоит, так как в 1941-1945 годах жители деревни защищали страну.

Памятник советскому солдату есть и в селе Домашев. Местные власти провели работы по благоустройству. Более того, этот объект понравился жителям. В администрации не хотят сноса. Такие действия могут «уничтожить то, что люди туда вложили».

Ранее во Львовской области заявили, что завершат процесс декоммунизации региона к концу года.