Рыбаки 4 дня плавали в море в контейнерах после того, как их судно перевернулось

В Малайзии трое рыбаков четыре дня плавали в море в контейнерах после того, как их судно перевернулось, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, рыбаки вышли в море в составе экипажа из шести человек. Они должны были вернуться через сутки, но их судно попало в шторм и перевернулось на волнах. Двоих пропавших нашли через несколько часов, а спустя четыре дня были обнаружены еще трое мужчин, плывших в оранжевых ящиках. Официальные лица заявили, что один рыбак, 60-летний Масни Яна, до сих пор не найден.

«Они получили солнечные ожоги из-за жаркой погоды и были доставлены в больницу на вертолете. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением Министерства здравоохранения Малайзии», — добавили в полиции.

Кроме того, рыбаки были обезвожены и утомлены. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, а все усилия спасателей направлены на поиски пропавшего члена экипажа рыболовецкого судна.

Ранее в Тихом океане спасен дрейфовавший около ста дней моряк с собакой.