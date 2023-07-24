Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рыбаки 4 дня плавали в море в контейнерах после того, как их судно перевернулось

Mirror: рыбаки из Малайзии 4 дня плавали в море в контейнерах, когда их судно затонуло

close
100%
Depositphotos

В Малайзии трое рыбаков четыре дня плавали в море в контейнерах после того, как их судно перевернулось, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, рыбаки вышли в море в составе экипажа из шести человек. Они должны были вернуться через сутки, но их судно попало в шторм и перевернулось на волнах. Двоих пропавших нашли через несколько часов, а спустя четыре дня были обнаружены еще трое мужчин, плывших в оранжевых ящиках. Официальные лица заявили, что один рыбак, 60-летний Масни Яна, до сих пор не найден.

«Они получили солнечные ожоги из-за жаркой погоды и были доставлены в больницу на вертолете. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением Министерства здравоохранения Малайзии», — добавили в полиции.

Кроме того, рыбаки были обезвожены и утомлены. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, а все усилия спасателей направлены на поиски пропавшего члена экипажа рыболовецкого судна.

Ранее в Тихом океане спасен дрейфовавший около ста дней моряк с собакой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях