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Прокуратура снова попросила поместить блогера Лерчек под домашний арест

Прокуратура обжаловала отказ суда в Москве поместить блогера Чекалину под домашний арест

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/YouTube

Московская прокуратура сообщила, что обжаловала решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Согласно информации ведомства, оно внесло апелляцию на соответствующее постановление суда.

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Пресненский суд Москвы отказался перевести российскую блогершу Валерию Чекалину под домашний арест. На изменении меры пересечения настаивало следствие в связи с публикацией интервью, в котором Чекалины раскрыли детали расследования.

17 июля сообщалось, что московская прокуратура оспорит отказ ужесточить меру пресечения мужу блогера Валерии Чекалиной Артему с запрета определенных действий на домашний арест.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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