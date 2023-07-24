Терапевт рассказала, какие анализы нужно сдавать пожилым людям ежегодно

Пожилым людям стоит проходить медицинский чекап каждый год, чтобы вовремя диагностировать заболевания, появляющиеся с возрастом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она советует сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять холестерин, глюкозу, ферменты АЛТ(аланинаминотрансфераза) и АСТ(аспартатаминотрасфераза). Специалист уточнила, что анализ крови позволит установить, есть ли у пациента анемия или высокий уровень тромбоцитов.

«Анализ на АЛТ и АСТ нужен для контроля функции печени. Уровень глюкозы покажет, есть ли сахарный диабет, а уровень холестерина поможет косвенно узнать о состоянии сосудистой стенки, отследить динамику атеросклероза. По анализу мочи можно определить, есть ли какие-то проблемы с почками», — пояснила Лапа.

Терапевт также советует пациентам делать ЭКГ, чтобы держать под контролем работу сердца.

19 июля сообщалось, что ученые из Университета Эдит Коуэн разработали алгоритм машинного обучения для предсказания риска падений, переломов и деменции в пожилом возрасте по рентгеновским снимкам брюшной аорты. Команда протестировала ИИ на более чем пяти тысячах изображений. Вывод врача-эксперта и программного обеспечения о степени кальцификации брюшной аорты (низкий, средний или высокий) совпал в 80% случаев.

Ранее стало известно, что в России создали ПО для лечения деменции.