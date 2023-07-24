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Мособлсуд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны в Подмосковье

Мособлсуд признал военным преступлением и геноцидом действия нацистов в годы войны в Подмосковье

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Мособлсуд признал геноцидом преступления нацистов в отношении мирных граждан в 1941-1942 годах в Подмосковье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, передает ТАСС.

По данным ведомства, граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей.

Ранее действия немецко-фашистских захватчиков в Смоленской области были признаны геноцидом, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

В ведомстве пояснили, что решение было принято Смоленским областным судом. Одним из наиболее трагических эпизодов названы действия нацистов в Дорогобужском районе в 1943 году, когда советские войска быстро шли на запад, громя немецкие войска — тогда каратели стали собирать местное население в концлагерях.

Преступления нацистских карателей были задокументированы, а также были проведены дополнительные расследования и судебно-медицинские экспертизы останков, обнаруженных при проведении раскопок.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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