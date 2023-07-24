В Китае мужчина громко кричал на концерте любимой группы и разорвал легкое

Житель Китая разорвал легкое во время концерта любимого исполнителя из-за того, что громко кричал. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел с жителем Шэньчжэня. Во время выступления он громко кричал, но позже почувствовал острую боль в груди. После этого у 19-летнего китайца начались проблемы с дыханием.

Пострадавшего доставили в одну из больниц региона. Там врачи диагностировали разрыв альвеолярного отростка в легком. Это повлекло за собой пневмоторакс, в результате которого у человека появляется скопление воздуха в полости между легкими и грудной стенкой.

Сейчас молодой человек уже идет на поправку.

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