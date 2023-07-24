112: в Подмосковье из водохранилища выловили тело с гирей на ноге

На Клязьминском водохранилище мужчина наткнулся на тело мужчины, прибывшие водолазы вытащили его, оказалось, что у погибшего к ноге пристегнута гиря, сообщает Telegram-канал 112.

На середине Клязьминского водохранилища, неподалеку от деревни Новоалександрово, рыбак зацепил утопленника.

Водолазы вытащили тело, к ноге которого наручниками была пристегнута гиря в 16 килограмм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным канала, погибшим оказался 25-летний Егор Тивиков. Эксперты установили, что смерть наступила около недели назад. Отмечается, что погибший был полностью одет, с собой у него был мобильный телефон.

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