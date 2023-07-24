Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

112: в Подмосковье из водохранилища выловили тело с гирей на ноге

112: в Подмосковье рыбак выловил из водохранилища тело мужчины с гирей на ноге

close
100%
Телеграм-канал «Mash»

На Клязьминском водохранилище мужчина наткнулся на тело мужчины, прибывшие водолазы вытащили его, оказалось, что у погибшего к ноге пристегнута гиря, сообщает Telegram-канал 112.

На середине Клязьминского водохранилища, неподалеку от деревни Новоалександрово, рыбак зацепил утопленника.

Водолазы вытащили тело, к ноге которого наручниками была пристегнута гиря в 16 килограмм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным канала, погибшим оказался 25-летний Егор Тивиков. Эксперты установили, что смерть наступила около недели назад. Отмечается, что погибший был полностью одет, с собой у него был мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области супруги утонули из-за перевернувшейся лодки, ребенка спасли очевидцы.

23 июля двух человек унесло в море на надувном матрасе на Сахалине.

Ранее психиатр Казенных объяснила, к каким психическим расстройствам может привести стресс.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях