В России отменили бессрочный запрет на профессию для адвокатов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором установлены сроки, когда осужденные за преступления экс-адвокаты могут вновь претендовать на получение статуса. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Принятие закона стало возможным после решения Конституционного суда РФ, отменившего норму о бессрочном запрете на судебное представительство для осужденных адвокатов.

Теперь запрет на ведение профессиональной деятельности для защитников будет действовать до момента погашения или снятия судимости за совершенные ими преступления. Срок, в течение которого действует запрет, теперь составит не менее пяти лет с момента принятия решения о прекращении статуса адвоката.

Бессрочный запрет на ведение профессиональной деятельности исключен и для случаев, когда действие статуса защитника прекратили из-за нарушений этических норм, адвокатской тайны или несоблюдения других требований. Новый закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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