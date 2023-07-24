В России запретили самовыгул животных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым запрещается самовыгул домашних животных вне специальных мест. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «Об ответственном обращении с животными» и в отдельные законодательные акты. Документ вступает в силу со дня опубликования.

«Исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных», — говорится в документе.

Свободный выгул животных будет разрешен только в специальных местах, вне их хозяевам будет необходимо контролировать перемещение питомца с помощью поводка, в том числе на проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках.

Помимо этого, регионам разрешается самостоятельно определять методы осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, при этом запрещается вести отлов бездомных животных калечащими и приводящими к смерти методами, что разрешалось в изначальной версии законопроекта.

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