«Стало скучно и ушли»: из детского сада в Екатеринбурге сбежали двое детей

Двое воспитанников детского сада №516 в Екатеринбурге 24 июля сбежали из образовательного учреждения. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на мать одного из детей.

Как рассказала собеседница СМИ, воспитательница даже не заметила пропажу двух подопечных. Мальчиков случайно увидела старшая сестра одного из них.

«Дочь ходит в автошколу, был урок вождения, и их высадили у ГАИ. Она просто пошла пешком и случайно увидела их», — рассказала мать одного из мальчиков.

По словам женщины, дети объяснили свое поведение тем, что им «стало скучно», и поэтому они ушли. Старшая дочь женщины вернула детей в учреждение, и только тогда воспитательница узнала об их пропаже. По словам родительницы, дети не могли уйти из сада сами, так как физически не в состоянии дотянуться до кнопки открытия калитки.

Мать дошкольника утверждает, что это не первый случай побега в детском саду, и после сложившейся ситуации родители планируют обращаться в местный департамент образования.

Ранее в Ульяновске пятилетний мальчик сбежал из детского сада и заблудился в продуктовом магазине.