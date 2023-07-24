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Жители поселка Шушары установили арт-объект «Болт» на месте обещанного 10 лет назад парка

Под Петербургом на месте обещанного местным жителям парка положили символический «Болт»

В петербургских Шушарах установили арт-объект к десятилетнему юбилею обещания о парке, данного местным застройщиком. Новость об этом появилась в группе «Шумные Шушары» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты называют участок земли, на котором сейчас находится массивная фигура болта, «Кукиш-парком».

Как отметили авторы сообщения, он был выполнен к юбилейной дате.

«Обещанию возвести парк уже исполнилось 10 лет. Именно столько времени власти вместе с застройщиком (СК «Дальпитерстрой») кладут «болт» на обязательство по озеленению 13 га земли за Старорусским проспектом, выделенных в Генплане под зону отдыха для жителей», — пишут общественники.

В 2023 году площадь, отведенная под отложенное благоустройство, сократилось до 3 гектаров. Остальные теперь планируется использовать под жилую многоэтажную застройку.

«В настоящий момент в поселке Шушары проживает уже порядка 60000 человек. Cкоро к ним присоединятся еще десятки тысяч обманутых покупателей, которым застройщики до сих пор показывают красочные картинки с зелеными зонами, соцобъектами и возможностью добраться до ближайшего метро за 15 минут. К слову, полная изоляция пос. Шушары на время проведения саммита «Россия — Африка», несомненно была жизненной необходимостью. Иначе как еще осознать, что без парков, метро и досуговых учреждений жизнь здесь просто невыносима?», — обращаются к властям местные жители.

Ранее арт-объект, установленный в Екатеринбурге в память о протестах 2019 года против строительства храма, убрали через день.

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