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В Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании

New York Post: в Индии толпа женщин подожгла дом мужчины, подозреваемого в изнасиловании

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Adnan Abidi/Reuters

В Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании, пишет New York Post. Сотрудники полиции сообщили, что «понимают их гнев».

Как пишут СМИ, реакция женщин стала ответом на видео, которое начало распространяться в местных соцсетях. В ролике показано, как две женщины, одной из которых 19 лет, а второй 21 год, раздеты догола и выставлены на показ на улице. Рядом с ними стоял мужчина и подстрекал толпу изнасиловать подруг. В полиции сообщили, что именно он — главный подозреваемый в деле об изнасиловании.

«Местные женщины забросали камнями и сожгли некоторые части дома, принадлежащего главному обвиняемому», — добавили офицеры.

Подозреваемый в изнасиловании был арестован через несколько часов после того, как премьер-министр Индии пообещал принять жесткие меры по факту случившегося. Кроме того, обвиняемыми по этому делу проходят еще 30 человек, которых сейчас активно ищут полицейские.

Ранее в Индии мужчина вместе с приятелями напал на отца девушки, отказавшей в женитьбе.

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