Врач-невролог рассказала, какие болезни провоцируют развитие деменции

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ имени Пирогова Наталья Суворинова в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие болезни могут спровоцировать деменцию.

Специалист сообщила, что при деменции происходит нарушение кровоснабжения головного мозга и, как следствие, ухудшаются межнейронные связи, теряются память и навыки, приобретенные в течение жизни.

Стопроцентного способа избежать деменции в настоящее время нет, отметила врач, однако для профилактики полезно держать головной мозг в состоянии повышенной активности, то есть тренировать память, учить стихи и языки, осваивать новые маршруты, а также заниматься спортом.

Суворинова обратила внимание, что некоторые заболевания увеличивают риск развития деменции. Так, сахарный диабет, аритмия, гипертония приводят к дисциркуляторной энцефалопатии и нарушениям работы головного мозга.

Невролог посоветовала следить за сахаром в крови, давлением и состоянием сердечно-сосудистой системы.

Как выяснили ученые из Каролинского института, более высокие уровни некоторых аминокислот могут быть связаны с повышенным риском деменции, ассоциированной с твердыми загрязнителями воздуха.

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