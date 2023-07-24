В Челябинской области инвалид ползком добирался в аптеку

Жители Нязепетровска (Челябинская область) сфотографировали инвалида-колясочника, который вынужден ползти по ступенькам, чтобы попасть в аптеку. Снимок разместил паблик «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» во «ВКонтакте».

На фото мужчина оставляет свою инвалидную коляску рядом со ступенями, ведущими в аптеку, чтобы забраться по ним ползком. У входа в аптеку отсутствует пандус. Также, по словам, очевидцев в этой аптеке нет кнопки вызова фармацевта.

В комментариях к публикации подписчики возмутились сложившейся ситуацией.

«Не должны были открыть аптеку, без пандусов и кнопок вызова — без этого даже лицензирование не пройти», «нет никакого уважения ни к детям-инвалидам, ни к взрослым с инвалидностью», «какой ужас», «городская среда не для инвалидов», — отметили пользователи сети.

Многие возмутились поведением авторов фото, которые снимали, как человек с инвалидностью поднимается по ступеням и не помогли ему. Но комментаторы знакомые с ситуацией, заверили, что мужчине помогли, а фотографию сделали, чтобы рассказать об этой ситуации и вызвать резонанс.

Ранее в Пензенской области мальчику пришлось ползти до рентгена по ступенькам травмпункта.