Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области инвалид ползком добирался в аптеку

В Челябинской области инвалиду-колясочнику пришлось ползти по ступеням, чтобы зайти в аптеку

close
100%
ЧП / ДТП Златоуст/VK

Жители Нязепетровска (Челябинская область) сфотографировали инвалида-колясочника, который вынужден ползти по ступенькам, чтобы попасть в аптеку. Снимок разместил паблик «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» во «ВКонтакте».

На фото мужчина оставляет свою инвалидную коляску рядом со ступенями, ведущими в аптеку, чтобы забраться по ним ползком. У входа в аптеку отсутствует пандус. Также, по словам, очевидцев в этой аптеке нет кнопки вызова фармацевта.

В комментариях к публикации подписчики возмутились сложившейся ситуацией.

«Не должны были открыть аптеку, без пандусов и кнопок вызова — без этого даже лицензирование не пройти», «нет никакого уважения ни к детям-инвалидам, ни к взрослым с инвалидностью», «какой ужас», «городская среда не для инвалидов», — отметили пользователи сети.

Многие возмутились поведением авторов фото, которые снимали, как человек с инвалидностью поднимается по ступеням и не помогли ему. Но комментаторы знакомые с ситуацией, заверили, что мужчине помогли, а фотографию сделали, чтобы рассказать об этой ситуации и вызвать резонанс.

Ранее в Пензенской области мальчику пришлось ползти до рентгена по ступенькам травмпункта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях