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В России введут внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами

Путин подписал закон о внеплановых проверках взаимодействующих с иноагентами лиц

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу через 10 дней.

В соответствии с новыми нормами разрешается проводить внеплановые проверки не только в отношении самих иноагентов, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют.

Основанием для проверок может стать информация, поступившая в Минюст, о том, что органы публичной власти, организации и должностные или физические лица, независимо от их гражданства, нарушают требования российского законодательства об иностранных агентах.

19 июля Совфед одобрил закон о проверках взаимодействующих с иноагентами лиц.

До этого сообщалось, что в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Ранее Минюст расширил реестр иноагентов.

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