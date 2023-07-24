В России введут внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами

Российский президент Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу через 10 дней.

В соответствии с новыми нормами разрешается проводить внеплановые проверки не только в отношении самих иноагентов, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют.

Основанием для проверок может стать информация, поступившая в Минюст, о том, что органы публичной власти, организации и должностные или физические лица, независимо от их гражданства, нарушают требования российского законодательства об иностранных агентах.

19 июля Совфед одобрил закон о проверках взаимодействующих с иноагентами лиц.

До этого сообщалось, что в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Ранее Минюст расширил реестр иноагентов.