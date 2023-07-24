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Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания

Путин подписал закон, обязующий консульских должностных лиц не разглашать сведения о завещании

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий консульских должностных лиц не разглашать сведения о завещании. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. Он вносит изменения в Гражданский кодекс РФ и расширяет перечень лиц, обязанных не разглашать сведения относительно содержания и совершения завещания. Такая обязанность теперь появляется у консульских сотрудников, которые передают сведения через МИД России в Федеральную нотариальную палату.

Ранее сообщалось, что в России с начала 2022 года резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. За январь услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране, следует из данных Росстата по январской инфляции.

Такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний. Динамика отслеживается с 2009 года. Близкий по масштабу рост был зафиксирован только в январе 2015 года — на 17,95%.

Рост цен происходит неравномерно в разных регионах. Сообщается, что тарифы в Томской области и Якутии поднялись примерно на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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