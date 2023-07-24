В Астрахани хирурги спасли 61-летнего пациента с открытым ранением сердца

В Астрахани врачи спасли 61-летнего мужчину с открытым ранением сердца. Информация об этом появилась в группе областного минздрава.

Местный житель был доставлен в Александро-Мариинскую больницу с проникающей колотой раной в области сердца. Перед этим недоброжелатель ударил пострадавшего шилом с крючком на конце. Эта особенность, по словам врача-хирурга, вызвала дополнительные травмы у пациента.

Мужчина оказался на операционном столе, когда ему была проведена компьютерная томография. На ней было выявлено, что рана находится на уровне четвертого подреберья и глубоко проникает в стенку правого желудочка.

Затем пациенту провели экстренную перикардиотомию.

«Вместе с коллегами мы смогли быстро среагировать, провели ушивание раны предсердия атравматической нитью и полностью остановили кровотечение», — отметил хирург Вугар Мирзоев.

Операция прошла успешно, восстановление раненого проходило без осложнений. Он уже выписан из больницы, но продолжает лечение по месту жительства, также занимаясь дыхательной гимнастикой.

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