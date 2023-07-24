В Великобритании сын имитировал голос матери, чтобы украсть у отца $70 тысяч

Житель Великобритании прикинулся матерью, чтобы украсть с банковского счета своего отца $70 тысяч. Об этом сообщает Oddity Central.

Пропажу денег отец 42-летнего Дэниела Катберта заметил не сразу. Только спустя некоторое время он увидел подозрительную активность на счетах и потребовал разобраться с мошенниками. Более того, он получил звонок из строительной компании. Представитель организации заявил, что из-за задолженности британец может остаться без жилья. Наиболее вероятно, сын брал займы.

Мужчина не думал, что злоумышленником окажется его сын. Выяснилось, что спустя несколько месяцев после ухода матери из жизни Катберт позвонил в банк. Там, имитируя голос родственницы, он распорядился перевести сбережения отца на другой счет. Сотрудников банка не смутила просьба, так как абонент давал правильные ответы на вопросы.

После обращения отца в полицию, его сын признался в содеянном. Мошенника приговорили к двум годам тюремного заключения.

Ранее в Петербурге пенсионерка выкинула мошеннику в окно около 800 тысяч рублей.