Пожилая жительница США лишилась работы из-за попытки остановить воров

В США женщину уволили после того, как она попыталась задержать похитивших деньги воров. Об этом сообщает WSB-TV.

Сотрудница по имени Донна Хансбро находилась на рабочем месте, когда злоумышленники пробрались в магазин. Они стали брать товары с полок, стоимость продуктов в тележке исчислялась тысячами долларов.

Женщина попыталась остановить воров, но они оказали ей сопротивление. Трое недоброжелателей несколько раз ударили 68-летнюю работницу, после чего сбежали.

По данным полицейских, укравшие товары люди уже не в первый раз совершают правонарушения. Двое из них приходятся друг другу родственниками и находятся в розыске.

После инцидента из-за ударов злоумышленников у Хансбро остался синяк на лице. Ее уволили с рабочего места из-за того, что она «нарушила правила» сети супермаркетов. В ней она проработала 13 лет.

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