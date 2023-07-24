Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожилая жительница США лишилась работы из-за попытки остановить воров

В США пожилую работницу супермаркета уволили за попытку остановить воров

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В США женщину уволили после того, как она попыталась задержать похитивших деньги воров. Об этом сообщает WSB-TV.

Сотрудница по имени Донна Хансбро находилась на рабочем месте, когда злоумышленники пробрались в магазин. Они стали брать товары с полок, стоимость продуктов в тележке исчислялась тысячами долларов.

Женщина попыталась остановить воров, но они оказали ей сопротивление. Трое недоброжелателей несколько раз ударили 68-летнюю работницу, после чего сбежали.

По данным полицейских, укравшие товары люди уже не в первый раз совершают правонарушения. Двое из них приходятся друг другу родственниками и находятся в розыске.

После инцидента из-за ударов злоумышленников у Хансбро остался синяк на лице. Ее уволили с рабочего места из-за того, что она «нарушила правила» сети супермаркетов. В ней она проработала 13 лет.

Ранее в Петербурге правоохранители задержали мужчину, откусившего шахматному судье часть уха.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях