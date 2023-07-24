Мужчина с ножом ломился в квартиры соседей в Петербурге

В ЖК «Капитан Немо» на Васильевском острове пришлось вызывать наряд полиции из-за агрессивного мужчины, который ходил по подъезду с ножом и стучал в двери. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях жители ЖК.

Дебошир попал на записи камер домофонов, мужчина дважды за день напугал соседей. Сначала петербуржец вышел в подъезд около полудня и набросился с ножом на дверь, призывая владельца квартиры выйти. Когда прибыл наряд полиции, он заперся от стражей порядка дома.

Спустя несколько часов злоумышленник снова вышел в подъезд и избрал для нападения другую дверь квартиры, за которой находился ребенок. На этот раз полицейские сумели задержать дебошира.

По сообщению Telegram-канала «Mash на мойке», мать задержанного пообещала жильцам возместить ущерб.

Ранее дебошир из Тулы напал на полицейских с ломом и топором.