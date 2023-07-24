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Стилист Лисовец об одежде россиян: «у нас нет гена про стиль»

Стилист Лисовец: россияне не любят выделяться, поэтому носят «серую» одежду

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vladislavlisovets/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жители России чаще всего предпочитают одеваться в обычную, «серую» одежду и наряжаются только по вечерам, сказал в интервью НСН стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.

По его мнению, россияне зажаты и не хотят выделяться среди других людей.

«Многие покупают цветную одежду, но крой устаревший, это выглядит немного странно, не всегда по фигуре, не всегда выглядит стильно. У нас нет гена про стиль, мы учимся, хотим, но пока не очень хорошо получается. Переломить эту генетику невозможно. <...> Должно пройти лет 50, должны быть эксперты принципиальные, а не говорящие то, что хочет слышать узкая аудитория. Должны быть лидеры мнений, а не люди, пытающиеся угождать всем вокруг», — отметил Лисовец.

Специалист добавил, что в России нет тех, кто мог бы пойти «против народа и его вкуса», поэтому в магазинах страны продается «скучная, обычная одежда».

В середине июля Владислав Лисовец говорил, что розовые очки — красивый и яркий аксессуар, который может быть и очень опасным, так как есть риск создать клоунаду. Он посоветовал сочетать их с минималистичными нарядами, не утяжеляя образ другими цветными вещами.

Ранее Лисовец перечислил актуальные модели платьев на лето.

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