На экс-доцента механико-математического факультета МГУ Лобанова* могут завести дело

В Следственный комитет (СК) России поступили результаты психолого-лингвистического исследования публичных высказываний основателя платформы «ВыДвижение», экс-доцента механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаила Лобанова* (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает RT.

Согласно информации СК, эксперты нашли в высказываниях мужчины признаки преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). Соответственно, в скором времени следователи могут завести уголовное дело в отношении Лобанова.

В мае правоохранительные органы задержали Лобанова. Месяцем позже Министерство юстиции России внесло его в реестр иноагентов. В июле попавший в перечень иноагентов доцент Лобанов заявил об увольнении из МГУ.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.