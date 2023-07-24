Первого сентября начнется обучение во всех вузах новых регионов России

С первого сентября во всех вузах новых регионов России начнется обучение в очном формате, кроме Донецкой народной республики, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию.

«Во всех вузах новых регионов планируется начать обучение очно, кроме Донецкой народной республики. Мы с коллегами будем регулярно приезжать в новые субъекты, потому что сколько угодно отсюда можно принимать решения, но вживую все это оценивается совершенно иначе», — сказал Фальков.

По его словам, на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположено более 30 вузов, подведомственных Минобрнауки, Минсельхозу, Минздраву, Минобороны и другим.

Все университеты новых регионов обеспечены бюджетными местами в полном объеме. Для университетов на предстоящий учебный год выделено 37 тыс. 89 бюджетных мест (на программы бакалавриата — 19 461 место, специалитета — 4 427 мест, магистратуры — 12 502 места, ординатуры — 232 места, ассистентуры-стажировки — 2 места, по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре выделено 465 мест).

Для выпускников школ новых регионов России установлены особые правила поступления. Они могут пойти учиться в любой российский университет, сдав по своему выбору или ЕГЭ, или внутренние экзамены, которые проводят сами вузы.