Международная федерация журналистов призвала расследовать убийство российского военкора

Представители Международной федерации журналистов призвали как можно скорее начать расследование по факту гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на организацию.

Международная федерация журналистов выразила сожаление в связи с гибелью Журавлева, призвав «незамедлительно расследовать убийство» военкора.

«Призываем конфликтующие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности», – говорится в обращении.

До этого гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила гибель российского военного корреспондента Ростислава Журавлева и призвала к расследованию обстоятельств произошедшего. Она заявила, что все журналисты в зоне военного конфликта должны быть защищены.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал гибель журналиста Ростислава Журавлева результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов.

Ранее в ООН призвали Украину и РФ присоединиться к Конвенции против кассетных боеприпасов.