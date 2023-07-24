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Международная федерация журналистов призвала расследовать убийство российского военкора

Международная федерация журналистов потребовала расследовать гибель военкора Журавлева

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RIA Novosti/Reuters

Представители Международной федерации журналистов призвали как можно скорее начать расследование по факту гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на организацию.

Международная федерация журналистов выразила сожаление в связи с гибелью Журавлева, призвав «незамедлительно расследовать убийство» военкора.

«Призываем конфликтующие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности», – говорится в обращении.

До этого гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила гибель российского военного корреспондента Ростислава Журавлева и призвала к расследованию обстоятельств произошедшего. Она заявила, что все журналисты в зоне военного конфликта должны быть защищены.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал гибель журналиста Ростислава Журавлева результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов.

Ранее в ООН призвали Украину и РФ присоединиться к Конвенции против кассетных боеприпасов.

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