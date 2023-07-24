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В Петербурге пенсионерка выбросила мошеннику в окно около 800 тысяч рублей

В Петербурге мошенник убедил женщину выкинуть в окно около 800 тысяч рублей

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Shutterstock

В Петербурге пенсионерка выбросила мужчине в окно почти 800 тысяч рублей, чтобы тот помог задержать преступника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мошенник обратился к пожилой женщине по телефону и представился работником полиции. Он убедил пенсионерку снять свои накопления и передать преступнику по кличке Хрипатый, которого якобы ищут правоохранители. Во время передачи суммы правонарушителя должны были задержать, а деньги – вернуть хозяйке.

«Она скинула в пакете из окна 800 тысяч рублей, которые забрал злоумышленник», — отметил источник.

После произошедшего пенсионерка поняла, что не получит средства, поэтому обратилась в полицию. На данный момент решается вопрос о проведении проверки и возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве мошенники выманили у пожилой женщины 1,5 миллиона рублей.

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