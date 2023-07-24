Мужчине ампутировали руку после нападения медведя на базе отдыха

В Северо-Казахстанской области в зоопарке на базе отдыха «Абакшино» медведь напал на уборщика. Об этом сообщает «Sputnik-Казахстан».

Мужчина убирал помещения и занимался кормлением животных в контактном зоопарке на севере Казахстана, когда на него напал медведь. Хищник едва не разодрал 43-летнего казахстанца.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему пришлось ампутировать левую руку, врачи пытаются спасти от ампутации правую конечность.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. На базе отдыха помимо медведей содержат волков, верблюдов, яков, маралов, диких кабанов и рысей. Это уже не первое происшествие, связанное с хищниками на территории базы, 12 лет назад здесь из клеток сбежали три медведя и напугали отдыхающих.

Ранее на Сахалине медведь напугал своим ревом жителей многоэтажки.