Новый клип Shaman за трое суток набрал 2,5 млн просмотров

Клип Ярослава Дронова, известного как Shaman, на его новую песню «Мой бой» за 3 дня набрал 2,5 млн просмотров.

Ролик содержит хронику спецоперации и кадры выступления Дронова в зоне проведения СВО.

Клип сейчас занимает первое место среди музыкальных видео на вкладке «В тренде».

Для того, чтобы набрать 1 млн просмотров, клипу потребовалось менее суток.

Команда артиста снимала видео на передовой и во время его благотворительного тура по Новороссии. Героями ролика стали местные жители, добровольцы и бойцы российской армии, медики, военкоры и волонтеры.

В Кремле заявили, что Путин по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе к песням Shaman.