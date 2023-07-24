Военный историк увидел в атаке БПЛА на Москву и Крым «израильский след»

Военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов прокомментировал Tsargrad.tv атаку вражеских беспилотников на Москву и Крым.

По его мнению, есть свидетельства, что утром 24 июля по Крыму ударили беспилотники, известные в России под названием «Бобер», но в то же время они были похожи на израильские.

«Он похож на израильский <...>. В свое время Израиль разрабатывал беспилотник, дрон-камикадзе для борьбы с системами противовоздушной обороны», — сообщил эксперт.

Тем не менее, отметил Кнутов, у израильских беспилотников задние крылья были более треугольные, чем у этих аппаратов, но по характеристикам, если верить украинским источникам, оба имеют дальность 1000 км. Историк выразил мнение, что израильтяне могли помогать украинцам в производстве беспилотников «либо с их согласия какие-то элементы были скопированы».

24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 11 украинских беспилотников. Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе.

Кроме того, в этот день мэр Москвы Собянин рассказал об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям в столице.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.