В Совфеде назвали основные условия для защиты российского суверенитета

Защиту российского суверенитета крайне сложно обеспечить без консолидации мирового большинства, не разделяющего принципы политики Вашингтона, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, его цитирует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По мнению сенатора, искусственно созданный острый дефицит суверенного равенства государств несет в себе немало бед многим народам.

«Крайне опасное для современного мира повсеместное применение силы или угрозы силы со стороны сторонников однополярного мира во главе с Вашингтоном разрушает миропорядок, закрепленный уставом ООН», — заявил Климов на пресс-конференции.

Как считает глава комиссии, России необходимо быстрое и многократное наращивание усилий на международной арене.

«Многие международные аспекты обеспечения российского суверенитета не всегда оказываются в центре внимания общества. Должно быть широкое, качественное освещение ситуации как внутри России, так и вокруг, именно с наших позиций. Необходимо активное противодействие деструктивным усилиям «западной империи лжи», а также интенсивное расширение неформального клуба друзей России», — считает сенатор.

По его мнению, для достижения результатов следует продвигать на территории дружественных государств российские финансовые инструменты, отечественные авиакомпании, СМИ, товары и услуги, в том числе в сфере образования, науки, культуры, туризма и спорта.

Кроме того, Климов считает необходимым и заимствование зарубежного опыта по обеспечению государственного суверенитета.

«Здесь есть чему поучиться у США, что мы и сделали в 2012 году, когда обратили внимание на американскую практику регистрации иностранных агентов», — добавил он.

Между тем глава комиссии уверен, что России следует содействовать в укреплении суверенитета дружественных государств.

«Нужно честно признать, что в 90-е годы мы не только не могли сделать этого, а едва сами безвозвратно не потеряли отечественный суверенитет. Теперь имеем многочисленные острые проблемы в ближнем зарубежье, эпицентр которых находится на украинской территории, сознательно превращенной НАТО в театр антироссийских военных действий», — заключил Климов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, на чем основывается суверенитет страны.