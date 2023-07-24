Три сенатора из четырех отозвали подписи с проекта о лишении гражданства РФ по рождению

Сенаторы Ольга Бас, Сергей Колбин и Екатерина Алтабаева отозвали свои подписи под законопроектом, которым предлагается лишать полученного с рождения гражданства РФ в ряде случаев. Это следует из электронной базы Госдумы.

Документ был зарегистрирован в Госдуме 21 июля. На следующий день, 22 июля, Бас, Колбин и Алтабаева направили письма о снятии своей фамилии с законопроекта. В настоящий момент под документом осталась подпись лишь сенатора от Крыма Сергея Цекова.

Цеков заявил РИА Новости, что не собирается отзывать законопроект. На вопрос о том, почему другие сенаторы решили отозвать свои подписи, он не ответил.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что законопроект о возможности лишения гражданства РФ по рождению противоречит Конституции страны. Он также подчеркнул, что если федеральный политик вносит противоречащий Конституции закон, то есть «серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.