Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Три сенатора из четырех отозвали подписи с проекта о лишении гражданства РФ по рождению

Бас, Колбин и Алтабаева отозвали подписи с закона о лишении гражданства по рождению

close
100%
Janis Laizans/Reuters

Сенаторы Ольга Бас, Сергей Колбин и Екатерина Алтабаева отозвали свои подписи под законопроектом, которым предлагается лишать полученного с рождения гражданства РФ в ряде случаев. Это следует из электронной базы Госдумы.

Документ был зарегистрирован в Госдуме 21 июля. На следующий день, 22 июля, Бас, Колбин и Алтабаева направили письма о снятии своей фамилии с законопроекта. В настоящий момент под документом осталась подпись лишь сенатора от Крыма Сергея Цекова.

Цеков заявил РИА Новости, что не собирается отзывать законопроект. На вопрос о том, почему другие сенаторы решили отозвать свои подписи, он не ответил.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что законопроект о возможности лишения гражданства РФ по рождению противоречит Конституции страны. Он также подчеркнул, что если федеральный политик вносит противоречащий Конституции закон, то есть «серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях