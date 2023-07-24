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В ЮНЕСКО отреагировали на убийство российского журналиста в зоне спецоперации

Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство военкора из РФ и потребовала расследовать его гибель

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Philippe Wojazer/Reuters

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила гибель российского военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы международной организации, передает ТАСС.

Она отметила, что сожалеет об убийстве российского журналиста, призвав к расследованию обстоятельств произошедшего. Азуле подчеркнула важность журналистов в информировании мира о конфликтных ситуациях. По ее мнению, они должны быть защищены.

«Призываю к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о защите журналистов, работников средств массовой информации и связанного с ними персонала в условиях конфликта», — сказала она.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал гибель журналиста Ростислава Журавлева результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов.

Ранее в России возбудили уголовное дело после гибели военкора Журавлева.

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