В ЮНЕСКО отреагировали на убийство российского журналиста в зоне спецоперации

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила гибель российского военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы международной организации, передает ТАСС.

Она отметила, что сожалеет об убийстве российского журналиста, призвав к расследованию обстоятельств произошедшего. Азуле подчеркнула важность журналистов в информировании мира о конфликтных ситуациях. По ее мнению, они должны быть защищены.

«Призываю к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о защите журналистов, работников средств массовой информации и связанного с ними персонала в условиях конфликта», — сказала она.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал гибель журналиста Ростислава Журавлева результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов.

Ранее в России возбудили уголовное дело после гибели военкора Журавлева.