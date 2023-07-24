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Женщина с ружьем набросилась на соседку из-за собак

Под Ярославлем женщина с оружием угрожала соседке из-за выгула собак

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Брагино - здесь! BRZD Ярославль/VK

В деревне Брагино местная жительница вышла с винтовкой против соседки, выгуливавшей двух собак во дворе дома. Об этом сообщается в группе «Брагино здесь» во «ВКонтакте».

Пожилая жительница Ярославской области была недовольна гуляющими без поводков животными и решила напугать соседку, демонстрируя огнестрельное оружие.

Происходящее сняли на видео очевидцы, на кадрах ролика на дорожке возле подъезда ссорятся женщины. Старшая из них держит в руках предмет, похожий на пневматическую винтовку, она требует убрать собак с площадки, но в ответ получает лишь порцию нецензурной лексики.

До стрельбы конфликт не дошел, соседки обменялись взаимными оскорблениями и разошлись. Инцидентом заинтересовались в полиции, по сообщению издания «76.ru», правоохранители проводят проверку произошедшего.

Ранее мужчина открыл стрельбу в ресторане, когда ему не дали закурить за столом.

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