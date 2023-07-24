ОП Москвы создаст Общественный штаб по наблюдению за выборами

Члены Общественной палаты Москвы в ходе заседания единогласно приняли решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году, сообщается на сайте mskagency.ru.

«Я предлагаю, чтобы мы обсудили вопрос создания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2023 году, а также утвердить руководителя, заместителей руководителя штаба», – сказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году выбран Вадим Ковалев.

Заместителями руководителя штаба по наблюдению выборами избраны Илья Массух и Александр Асафов. Илья Массух также избран руководителем штаба по наблюдению за электронным голосованием.