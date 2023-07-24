Стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году и составила 13,4 тыс. рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В «школьный набор» включаются канцелярские товары, рюкзак, школьная форма, дневник, пенал и тетради.

Отмечается, что средняя стоимость рюкзака составила почти 1,9 тыс. рублей (+8% за год), цена школьной формы выросла на 20%, до 2,9 тыс. рублей.

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что средняя стоимость туристического отдыха в России поднялась на 9-10% в сравнении с годом ранее и составила примерно 46 тыс. рублей.

По его словам, недельный отдых в трехзвездочной гостинице Сочи в начале августа стоит по меньшей мере 24,5 тыс. рублей на двоих, в четырехзвездочной цены стартуют от 40 тыс. рублей на аналогичный период.

Согласно данным РСТ, стоимость недельного отдыха в отеле Анапы в начале августа стартует от 25 тыс. рублей на двоих, в четырехзвездочном — от 59 тыс. рублей. Цена недели проживания в крымской гостинице варьируется от 12 до 29 тыс. рублей, подытожил спикер.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.