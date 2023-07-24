Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году

«Платформа ОФД»: «школьный набор» в 2023 году подорожал на 7 процентов

close
100%
Pixabay

Стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году и составила 13,4 тыс. рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В «школьный набор» включаются канцелярские товары, рюкзак, школьная форма, дневник, пенал и тетради.

Отмечается, что средняя стоимость рюкзака составила почти 1,9 тыс. рублей (+8% за год), цена школьной формы выросла на 20%, до 2,9 тыс. рублей.

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что средняя стоимость туристического отдыха в России поднялась на 9-10% в сравнении с годом ранее и составила примерно 46 тыс. рублей.

По его словам, недельный отдых в трехзвездочной гостинице Сочи в начале августа стоит по меньшей мере 24,5 тыс. рублей на двоих, в четырехзвездочной цены стартуют от 40 тыс. рублей на аналогичный период.

Согласно данным РСТ, стоимость недельного отдыха в отеле Анапы в начале августа стартует от 25 тыс. рублей на двоих, в четырехзвездочном — от 59 тыс. рублей. Цена недели проживания в крымской гостинице варьируется от 12 до 29 тыс. рублей, подытожил спикер.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях