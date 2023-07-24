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В Калининграде во дворе дома обнаружили тело новорожденного

Во дворе многоэтажного дома Калининграда нашли тело новорожденного

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Shutterstock

В Калининграде местные жители обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Как сообщают правоохранители, младенца нашли на Киевской улице. Мальчик не подавал признаков жизни. Проводится доследственная проверка.

На данный момент следователи и следователи-криминалисты осматривают место происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Причины случившегося выясняются.

По данным следователей, личность матери ребенка еще не установлена.

Ранее в Иркутской области четвероклассника ударило молнией, когда он находился в бане.

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